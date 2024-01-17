В Екатеринбурге вынесен приговор риелтору, похитившему у клиентов свыше 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге местная жительница признана виновной в совершении преступлений по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах»), сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Так, было установлено, что в период с февраля 2019 года по декабрь 2022 года женщина, занимая должность директора в ООО «Бюро Свердловской недвижимости», заключала с клиентами договоры на оказание риелторских услуг без намерения исполнять взятые на себя обязательства.



В результате противоправных действий пострадали 12 человек, общая сумма хищений составила 6 млн руб.



Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.