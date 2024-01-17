В Екатеринбурге вынесен приговор риелтору, похитившему у клиентов свыше 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...18.10.2023 В Екатеринбурге суд назначил риелтору 6 лет лишения свободы за хищение 111 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...20.12.2021 В Екатеринбурге юрист осужден на 6 лет за мошенничество с недвижимостью
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы осудил юриста из ...02.10.2018 Серовский районный суд приговорил бывшего турагента к 3 годам лишения свободы за мошенничество на 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Серовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Натальи Егоровой. ...24.06.2016 В Нижнем Тагиле осуждена сотрудница турфирмы «Элит-Круиз» за хищение у клиентов более 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2016. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении ...