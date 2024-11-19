После вмешательства прокуратуры сотрудникам муниципального учреждения в Кировграде проиндексировали зарплату

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. После вмешательства прокуратуры сотрудникам МАУ «Универсал» в Кировграде проиндексировали зарплату, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



В результате проверки, проведенной по обращению работников компании, было установлено, что в сентябре 2024 года предприятие получило статус муниципального учреждения. Индексация зарплат работников проводилась в последний раз 1 апреля, когда оклад подняли на 10%. Между тем, администрация Кировградского округа с 1 октября подняла зарплату работникам муниципальных учреждений на 17,5%.



Окружным надзорным ведомством было вынесено представление об устранении нарушения закона. После вмешательства прокуратуры зарплату сотрудникам МАУ проиндексировали еще на 7,5%.