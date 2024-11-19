После вмешательства прокуратуры сотрудникам муниципального учреждения в Кировграде проиндексировали зарплату

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. В Свердловской области благодаря вмешательству прокуратуры выплачены долги по зарплате ...15.02.2023 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры сотрудникам компании «СЕВЕРСТРОЙ» выплатили долги по зарплате сумму более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбурге работникам местного предприятия после вмешательства прокуратуры ...31.05.2022 МУП-банкрот из Камышлова погасило долг по зарплате сотрудникам в сумме 8,1 млн рублей после вмешательства прокуратуры
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. Проходящее процедуру банкротства МУП «Водоканал Камышлов» погасило перед своими ...10.11.2021 Каменская компания выплатила работникам 9,2 млн рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Прокуратура Каменского района восстановила трудовые права работников ООО «ТК «Система». ...17.08.2021 Компания «Уралметаллстрой» из Нижнего Тагила задолжала своим сотрудникам зарплату на сумму 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2021. ООО «Уралметаллстрой» в мае 2021 года не выплатило 72 сотрудникам зарплату на общую ...