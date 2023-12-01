По требованию прокуратуры администрация Нижнетуринского ГО погасила задолженность за электроэнергию на сумму более 12,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. После вмешательства прокуратуры администрация Нижнетуринского городского округа погасила задолженность за электроэнергию перед поставщиком в размере свыше 12,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Задолженность была выявлена после проверки надзорным ведомством деятельности муниципального казенного предприятия «Сети», которое работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поэтому наличие данной задолженности могло повлечь прекращение предоставления коммунальных услуг.



«Прокуратура внесла главе администрации Нижнетуринского городского округа представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого администрацией муниципалитета выделены денежные средства для погашения просроченной задолженности перед поставщиком энергоресурсов АО «ЭнергосбыТ Плюс». После вмешательства прокуратуры задолженность за поставленную электроэнергию в размере свыше 12,6 млн руб. погашена», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.