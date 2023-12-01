По требованию прокуратуры администрация Нижнетуринского ГО погасила задолженность за электроэнергию на сумму более 12,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В Сысерти прокуратура добилась погашения со стороны администрации Арамиля задолженности ...25.03.2022 Птицефабрика «Артемовская» погасила перед работниками долг по зарплате в размере более 4,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Птицефабрика в Артемовском после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по ...03.07.2020 В Нижнесергинском районе муниципальное предприятие накопило задолженность за поставку топлива на 2,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2020. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры МБУ «Служба содержания ...30.03.2020 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» задолжало работникам зарплату на сумму более 475 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2020. В результате вмешательства прокуратуры Нижнесергинского района работникам МУП ...29.06.2018 Администрация Нижней Туры задолжала малому бизнесу более 1 млн рублей по исполненным контрактам
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Прокуратура выявила нарушения федерального законодательства в администрации ...