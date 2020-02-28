Прокуратура обязала администрацию Арамиля погасить 14 млн рублей долга за электроэнергию

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В Сысерти прокуратура добилась погашения со стороны администрации Арамиля задолженности перед энергопоставщиками на многомилионную сумму.



В ходе надзорных мероприятий было установлено, что у администрации Арамильского городского округа перед поставщиками энергоресурсов образовалась задолженность по оплате исполненных контрактов на сумму свыше 14 млн руб. При этом всеми субъектами предпринимательской деятельности взятые на себя обязательства полностью исполнены, сообщает прокуратура Свердловской области.



В отношении главы администрации Арамильского городского округа было возбуждено административное дело по статье 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания». По результатам рассмотрения указанное должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. руб., а главе администрации городского округа прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства.



Благодаря принятым мерам задолженность была погашена в полном объеме.