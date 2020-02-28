Прокуратура обязала администрацию Арамиля погасить 14 млн рублей долга за электроэнергию

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2020. Режевская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о закупках ...03.12.2018 МУП Режевского городского округа задолжало работникам зарплату на сумму 3,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. В ноябре текущего года в рамках надзорных мероприятий прокуратура области выявила ...29.06.2018 Администрация Нижней Туры задолжала малому бизнесу более 1 млн рублей по исполненным контрактам
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Прокуратура выявила нарушения федерального законодательства в администрации ...21.02.2018 В Тугулыме МУП «Автоперевозки» задолжало работникам более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2018. Прокуратура Тугулымского района выявила нарушение требований трудового законодательства ...15.01.2015 Замглавы администрации Ивделя оштрафована за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2015. Заместитель главы администрации Ивдельского городского округа оштрафована за нарушение ...