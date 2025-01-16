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Невьянская прокуратура обязала списать задолженность за электроэнергию на сумму более 472 тыс. руб.

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. Невьянская прокуратура обязала энергосбытовую компанию списать необоснованно начисленную инвалиду задолженность за электроэнергию на сумму более 472 тыс руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В результате проверки по обращению местного жителя, являющегося инвалидом, сотрудниками прокуратуры было установлено, что с октября 2019 года по апрель 2024 года энергокомпания не снимала контрольные показания прибора учета электроэнергии по адресу проживания инвалида. В результате чего, при перерасчете за апрель 2024 года у мужчины образовалась задолженность за электричество на сумму свыше 472 тыс. рублей.

Прокуратура пришла к выводу о незаконности этих начислений и обратилась в суд с требованием о списании задолженности и перерасчете оплаты. Невьянский городской суд отказал в удовлетворении иска, однако Свердловский областной суд в апелляции отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил требования прокурора. Решение вступило в законную силу. Фактическое проведение перерасчета находится на контроле прокуратуры.
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