Невьянская прокуратура обязала списать задолженность за электроэнергию на сумму более 472 тыс. руб.

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга заставила предприятие погасить ...12.12.2024 Прокуратура Екатеринбурга обязала ООО «ЭСК «Энергомост» погасить долг по зарплате на сумму свыше 173 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ООО «ЭСК «Энергомост» погасило ...11.04.2024 По требованию прокуратуры администрация Нижнетуринского ГО погасила задолженность за электроэнергию на сумму более 12,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. После вмешательства прокуратуры администрация Нижнетуринского городского округа ...29.11.2023 Прокуратура обязала предпринимателя устранить несанкционированную свалку возле Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Свердловская природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала ликвидировать ...20.10.2015 «Энергосбыт плюс» незаконно начислило жителям Ирбита 15 млн рублей за электроэнергию
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2015. В Ирбите прокуратура добилась перерасчета платы за электроэнергию жителям более 700 ...