Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки с 19% до 21% годовых, сообщает ...25.10.2024 Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых
УрБК, Москва, 25.10.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки с 19% до 21% ...13.09.2024 Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых
Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки до уровня 19% годовых, сообщает ...13.09.2024 Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых
УрБК, Москва, 13.09.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки до уровня ...22.03.2024 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
УрБК, Москва, 22.03.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...