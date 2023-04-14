Продавщица похитила драгоценности из ювелирного магазина в Невьянске стоимостью 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Продавщицу признали виновной в хищении драгоценностей из ювелирного магазина в Невьянске стоимостью 6,7 млн руб., сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



По версии обвинения, сотрудница ювелирного магазина «Золотой Ларец» прятала украшения у себя под одеждой и тайно выносила с собой. Преступления совершались на протяжении почти двух лет. В магазине долгое время не проводилась ревизия и отсутствовал досмотр сотрудников.



В отношении жительницы Невьянска было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере, совершенные с использованием служебного положения». Дело рассмотрел Невьянский городской суд. Женщине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Во время испытательного срока она должна выплатить предпринимателю 6,7 млн руб. для возмещения материального ущерба.