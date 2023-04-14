Продавщица похитила драгоценности из ювелирного магазина в Невьянске стоимостью 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинение по уголовному делу в ...26.12.2022 В Екатеринбурге вынесен приговор экс-сотрудникам «Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта» за кражу 5,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 5,4 ...15.11.2021 В Екатеринбурге сотрудника «Пятерочки» обвиняют в хищении более 400 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. Администратора магазина «Пятерочка» в Екатеринбурге обвиняют в хищении более 400 тыс. ...08.10.2020 Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в ограблении ювелирного магазина
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2020. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело об ограблении ...21.07.2020 Березовский горсуд вынес приговор двум грабителям ювелирного магазина
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2020. Березовский городской суд вынес приговор Владиславу Васильеву и Максиму Ефремову, ...