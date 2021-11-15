В Екатеринбурге работница торговой сети «Монетка» похитила из кассы магазина более 400 тыс. руб.

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинение по уголовному делу в отношении работницы ТС «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд»). Женщина похитила из кассы магазина деньги в сумме 450 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что екатеринбурженка с февраля 2021 года работала в должности продавца-универсала в ТС «Монетка». В ноябре того же года она стала директором магазина, находящегося на улице Титова. Поскольку женщина занимала должность директора, на нее была возложена «полная индивидуальная материальная ответственность за вверенное работодателем имущество».



В декабре 2021 года обвиняемая разработала план. Она показывала специалисту департамента предотвращения потерь торговой сети опломбированный инкассационный пакет с выручкой магазина и сопроводительные документы к нему. При этом денежная сумма в пакете была меньше той, что прописана в документах. Затем женщина указывала в документе ту сумму, которая находилась в пакете. Разницу она присваивала себе.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Женщину ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».