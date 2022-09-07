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Владимир Путин: Зарплаты россиян выросли на 9% в реальном выражении

УрБК, Москва, 19.12.2024. Зарплаты жителей России за 2024 год увеличились на 9% в реальном выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

Кроме того, он подчеркнул, что ВВП России по итогам текущего года увеличится на 3,9-4%.

Также президент указал, что уровень безработицы в стране достиг рекордно низкой отметки в 2,3%.
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