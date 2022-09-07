Владимир Путин: Зарплаты россиян выросли на 9% в реальном выражении

УрБК, Москва, 07.09.2022. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил о ...27.08.2020 Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал сокращение экономики страны по итогам 2020 на уровне 5-6%
УрБК, Москва, 27.08.2020. Российская экономика по итогам 2020 года может сократиться на 5-6%. Такую оценку в интервью ...02.12.2014 Путин заморозил зарплаты чиновников
В России до 2016 года не будут повышать зарплаты чиновникам. Об этом сообщает РИА Новости. Соответствующий закон ...08.10.2013 Путин назначил время большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию для журналистов в декабре 2013 года, сообщает РИА ...25.04.2013 Владимир Путин: Бизнес-климат в России улучшился
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2013. Бизнес-климат в России в целом стал лучше в последнее время, но в сфере ...