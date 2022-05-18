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Количество обращений бизнеса в арбитражные суды за год сократилось на 11%

УрБК, Москва, 19.12.2024. Российские предприниматели стали реже обращаться в арбитражные суды из-за повышения пошлин. С октября по первую половину декабря они подали 399 829 заявлений. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что в преддверии повышения госпошлин наблюдалась обратная тенденция. Предприниматели, вопреки сезонности, спешили обратиться в суд. Только за август-сентябрь 2024 года в арбитражные суды поступило 384 675 заявлений, против 328 203 заявлений за аналогичный период 2023 года.

Напомним, что ранее максимальный размер государственной пошлины, взимаемой за рассмотрение спора в арбитражном суде первой инстанции, был увеличен с 200 тыс. до 10 млн руб.
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