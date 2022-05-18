Количество обращений бизнеса в арбитражные суды за год сократилось на 11%

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Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ Антон Иванов: Арбитражные суды, России оказались перегруженными «копеечными» делами

УрБК, Москва, 21.09.2009. На сегодняшнем заседании Совета Федерации РФ с информацией о работе арбитражных судов в 2008 ...