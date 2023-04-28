Екатеринбургские дети полностью обеспечены местами в детсадах

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В текущем году в детских садах Академического района Екатеринбурга появится 2,5 тыс. ...23.12.2015 В развитие сети детсадов Екатеринбурга в 2015 году инвестировано 2,8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2015. Начальник управления образования администрации Екатеринбурга Евгения Умникова ...12.11.2015 В Екатеринбурге до конца года все дети до 7 лет будут обеспечены местами в детских садах
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2015. В Екатеринбурге в срок до 1 января 2016 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет будут ...25.02.2014 В Екатеринбурге по итогам 2013 года функционирует 376 муниципальных ДОУ
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2014. В Екатеринбурге на конец 2013 года функционирует 376 муниципальных дошкольных ...26.09.2013 Александр Якоб утвердил прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга на 2014 год и плановый период 2015-2016 года
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб своим постановлением утвердил ...