УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:58

Екатеринбургские дети полностью обеспечены местами в детсадах

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. В Екатеринбурге дети обеспечены местами в детских садах. Об этом заявила замдиректора департамента социальной политики администрации города Ирина Дмитриева на заседании комиссии по социальной защите и здравоохранению гордумы, сообщает департамент информполитики муниципалитета.

«Сегодня в городе работает 457 дошкольных учреждений. Ежедневно их посещают 82 тысячи детей. За 2,5 года количество мест в садиках увеличилось на тысячу. В городе обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Очередей больше нет», — добавила Ирина Дмитриева.

Она также сообщила о положительной динамике в демографии города. Так, за весь 2023 год было рождено 16 тыс. детей, тогда как в нынешнем году только за первые шесть месяцев на свет появилось 7 742 ребенка.

По словам И. Дмитриевой, власти города продолжают работу по строительству новых детсадов и реконструкции старых с целью обеспечить доступность дошкольного образования для детей от 3 лет, что является одной из мер по повышению рождаемости.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.04.2023 В Академическом районе Екатеринбурга в этом году появится 2,5 тыс. мест для детей в детских садах

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В текущем году в детских садах Академического района Екатеринбурга появится 2,5 тыс. ...

23.12.2015 В развитие сети детсадов Екатеринбурга в 2015 году инвестировано 2,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2015. Начальник управления образования администрации Екатеринбурга Евгения Умникова ...

12.11.2015 В Екатеринбурге до конца года все дети до 7 лет будут обеспечены местами в детских садах

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2015. В Екатеринбурге в срок до 1 января 2016 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет будут ...

25.02.2014 В Екатеринбурге по итогам 2013 года функционирует 376 муниципальных ДОУ

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2014. В Екатеринбурге на конец 2013 года функционирует 376 муниципальных дошкольных ...

26.09.2013 Александр Якоб утвердил прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга на 2014 год и плановый период 2015-2016 года

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб своим постановлением утвердил ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России
Архив новостей
Декабрь 2024 (410)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18