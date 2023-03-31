В Академическом районе Екатеринбурга в этом году появится 2,5 тыс. мест для детей в детских садах

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В текущем году в детских садах Академического района Екатеринбурга появится 2,5 тыс. новых мест. Об этом заявила начальник отдела функционирования и содержания дошкольного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей департамента образования администрации города Екатеринбурга Наталья Ведерникова, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».
«Мы постараемся перевести туда детей, которые живут в Академическом, а посещают детские сады в Юго-Западном микрорайоне», — рассказала Наталья Ведерникова.
Уже в ближайшее время в восьмом районе будет введен в эксплуатацию детский сад на 250 мест на улице Ручейной.
Всего в Академическом на данный момент функционирует 18 детсадов в 24 зданиях. Их посещает 7 тыс. 530 детей. За последние три года количество мест в детских садах восьмого района города увеличилось на 900 штук.
Кроме того, в 2024 году в районе будет введена в эксплуатацию новая школа в 17 квартале на 1,2 тыс. мест.
Добавим, что АО СЗ «РСГ-Академическое», как основной застройщик района, проектирует территорию с учетом необходимой социальной инфраструктуры и планомерно проводит работу по включению проектов строительства школ и детских садов в федеральные программы финансирования строительства социальных объектов.
Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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