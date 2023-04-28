«Космофест» в Академическом

В Академическом районе Екатеринбурга начинается строительство нового квартала. В честь этого события основатель района АО СЗ «РСГ-Академическое» проведет праздник в Преображенском парке. Мероприятие, получившее название «Космофест», начнется 17 июня, в субботу, в 14.00.
«Мы запускаем новый проект. Ядром концепции застройки, которая получила название «Спутник-1», стала тема космоса. Звездное небо, солнечное затмение, лунные кратеры, космические пейзажи легли в основу идей для оформления холлов домов и создания увлекательных детских площадок», — рассказали представители АО СЗ «РСГ-Академическое».
Организаторы подготовили для академчан обширную программу мероприятий на космические темы: развлечения от аниматоров-инопланетян, космические мастер-классы, космолекторий под открытым небом, музыкальные номера и вкусные угощения.
«Знакомство с кварталом мы начинаем с доброго семейного праздника, где можно будет отдохнуть, повеселиться и зарядиться свежей космической энергией. Готовится лаунж-зона для отдыха, рестораны в пикник-формате, уникальная фотозона с Белкой и Стрелкой, танцевальные сеты от диджеев и космические хиты от кавер-группы», — добавили в пресс-службе застройщика.
Традиционно для Академического проект станет комплексным. В квартале, помимо многоквартирных жилых домов, появятся детские сады и школы, первая из которых уже строится. Там создадут пешеходную аллею и первый в Академическом скейт-парк. В центре новой застройки планируется разместить амфитеатр и космический семиметровый игровой комплекс. Все квартиры в новом квартале — от студий до многокомнатных — будут иметь классические или европланировки. Также будущие жители квартала смогут выбрать варианты отделки — под ключ или white-box.
Стоит добавить, что ведущий девелопер района АО СЗ «РСГ-Академическое» также уделяет особое внимание развитию его социальной сферы, чтобы жители не только покупали здесь квартиры, но и имели возможность отправить детей в детский сад и в школу, получать качественную медицинскую помощь и проводить свободное время с комфортом и пользой.
Всего в Академическом на данный момент функционирует 18 детсадов в 24 зданиях. Их посещает 7 тыс. 530 детей. За последние три года количество мест в детских садах восьмого района города увеличилось на 900 штук. В текущем году запланировано появление в детских садах Академического еще 2,5 тыс. новых мест.
Кроме этого, на сегодняшний день на территории Академического района открыто восемь школ, ряд из них — с профильным направлением обучения.
Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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