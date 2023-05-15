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Академический преобразят к 300-летию Екатеринбурга

В компании АО СЗ «РСГ-Академическое», являющейся застройщиком Академического района Екатеринбурга, рассказали о мероприятиях, запланированных к 300-летию города. К августу в восьмом районе будут благоустроены три аллеи, появится постоянная фотовыставка под открытым небом, а на въезде в район будет установлена стела. Работа пройдет в рамках федеральной программы «Пять шагов для города», сообщает пресс-служба застройщика.

Академический преобразят к 300-летию Екатеринбурга

На «Аллее Знаний», находящейся между двумя зданиями детских садов (№ 52 и 43), появится парклет-библиотека, где будет реализована идея буккроссинга. Там же поставят стационарный шахматный стол со скамьями.

На «Хоровой Аллее», недалеко от памятника стройотрядам, обустроят сцену с танцполом и скамейками-«пеньками».

Академический преобразят к 300-летию Екатеринбурга

На «Аллее Славы», берущей свое начало от памятника «Символ семидесятилетия Великой Победы» на улице Краснолесья, до скульптурной композиции «Солдаты России» будут установлены скамьи в виде пятиконечных звезд, детские качалки в виде птиц, книжный шкаф для буккроссинга, информационные стенды.

Фотовыставка под открытым небом будет организована на аллее, расположенной между домами № 11 и 13 на Павла Шаманова.

Академический преобразят к 300-летию Екатеринбурга

«Реализация проекта позволит разнообразить существующее благоустройство территории Академического района, при сохранении тематики и идентичности места, привести дизайн к единому знаменателю, увеличить комфорт городской среды для посетителей, и в результате привлечь туристический поток в данную локацию», — отметили в пресс-службе компании.

Отметим, что в Академическом районе не только активно благоустраивают территорию, но и создают необходимую транспортную и социальную инфраструктуру. В конце прошлого месяца стало известно, что в юбилейный для Екатеринбурга год запланировано появление в детских садах района 2,5 тыс. новых мест. Об этом рассказывала начальник отдела функционирования и содержания дошкольного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей департамента образования администрации города Екатеринбурга Наталья Ведерникова.

«Мы постараемся перевести туда детей, которые живут в Академическом, а посещают детские сады в Юго-Западном микрорайоне», — рассказала Наталья Ведерникова.

Уже в ближайшее время в восьмом районе будет введен в эксплуатацию детский сад на 250 мест на улице Ручейной.

Всего в Академическом на данный момент функционирует 18 детсадов в 24 зданиях. Их посещает 7 тыс. 530 детей. За последние три года количество мест в детских садах восьмого района города увеличилось на 900 штук.

Кроме того, в 2024 году в районе будет введена в эксплуатацию новая школа в 17 квартале на 1,2 тыс. мест.

Добавим, что АО СЗ «РСГ-Академическое», как основной застройщик района, проектирует территорию с учетом необходимой социальной инфраструктуры и планомерно проводит работу по включению проектов строительства школ и детских садов в федеральные программы финансирования строительства социальных объектов.

Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

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