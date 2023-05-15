В Академическом районе Екатеринбурга к августу благоустроят три аллеи и организуют фотовыставку

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В компании АО СЗ «РСГ-Академическое», являющейся застройщиком Академического района Екатеринбурга, рассказали о мероприятиях, запланированных к 300-летию города. К августу в восьмом районе будут благоустроены три аллеи, появится постоянная фотовыставка под открытым небом, а на въезде в район будет установлена стела. Работа пройдет в рамках федеральной программы «Пять шагов для города», сообщает пресс-служба застройщика.
Изображение предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
На «Аллее Знаний», находящейся между двумя зданиями детских садов (№ 52 и 43), появится парклет-библиотека, где будет реализована идея буккроссинга. Там же поставят стационарный шахматный стол со скамьями.
На «Хоровой Аллее», недалеко от памятника стройотрядам, обустроят сцену с танцполом и скамейками-«пеньками».
На «Аллее Славы», берущей свое начало от памятника «Символ семидесятилетия Великой Победы» на улице Краснолесья, до скульптурной композиции «Солдаты России» будут установлены скамьи в виде пятиконечных звезд, детские качалки в виде птиц, книжный шкаф для буккроссинга, информационные стенды.
Фотовыставка под открытым небом будет организована на аллее, расположенной между домами № 11 и 13 на Павла Шаманова.
«Реализация проекта позволит разнообразить существующее благоустройство территории Академического района, при сохранении тематики и идентичности места, привести дизайн к единому знаменателю, увеличить комфорт городской среды для посетителей, и в результате привлечь туристический поток в данную локацию», — отметили в пресс-службе компании.
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