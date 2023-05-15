УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
15.05.2023

В Академическом районе Екатеринбурга к августу благоустроят три аллеи и организуют фотовыставку

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В компании АО СЗ «РСГ-Академическое», являющейся застройщиком Академического района Екатеринбурга, рассказали о мероприятиях, запланированных к 300-летию города. К августу в восьмом районе будут благоустроены три аллеи, появится постоянная фотовыставка под открытым небом, а на въезде в район будет установлена стела. Работа пройдет в рамках федеральной программы «Пять шагов для города», сообщает пресс-служба застройщика.

В Академическом районе Екатеринбурга к августу благоустроят три аллеи и организуют фотовыставку
Изображение предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

На «Аллее Знаний», находящейся между двумя зданиями детских садов (№ 52 и 43), появится парклет-библиотека, где будет реализована идея буккроссинга. Там же поставят стационарный шахматный стол со скамьями.

На «Хоровой Аллее», недалеко от памятника стройотрядам, обустроят сцену с танцполом и скамейками-«пеньками».

На «Аллее Славы», берущей свое начало от памятника «Символ семидесятилетия Великой Победы» на улице Краснолесья, до скульптурной композиции «Солдаты России» будут установлены скамьи в виде пятиконечных звезд, детские качалки в виде птиц, книжный шкаф для буккроссинга, информационные стенды.

Фотовыставка под открытым небом будет организована на аллее, расположенной между домами № 11 и 13 на Павла Шаманова.

«Реализация проекта позволит разнообразить существующее благоустройство территории Академического района, при сохранении тематики и идентичности места, привести дизайн к единому знаменателю, увеличить комфорт городской среды для посетителей, и в результате привлечь туристический поток в данную локацию», — отметили в пресс-службе компании.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.05.2023 Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга реализует программу «5 шагов благоустройства»

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, ...

28.04.2023 В Академическом районе Екатеринбурга в этом году появится 2,5 тыс. мест для детей в детских садах

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В текущем году в детских садах Академического района Екатеринбурга появится 2,5 тыс. ...

04.05.2017 В Академическом районе пройдет празднование 72-й годовщины Великой Победы

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. В честь Дня Победы в Академическом районе пройдет ряд праздничных мероприятий. Об этом ...

22.02.2017 В Академическом районе появится новый символ в честь Дня защитника Отечества

УрБК, Москва, 22.02.2017. В День защитника Отечества в Академическом районе Екатеринбурга откроют скульптурную группу, ...

06.05.2016 В Екатеринбурге район Академический отметит 71-ю годовщину Великой Победы

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2016. В Академическом районе Екатеринбурга пройдет ряд мероприятий, посвященных 71-й ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (331)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18