Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга реализует программу «5 шагов благоустройства»

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, к 300-летию города реализует программу «5 шагов благоустройства». Как сообщает пресс-служба компании, каждый шаг программы включает в себя ряд мероприятий либо событий.





Изображение предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»



Например, первый шаг «Город рядом» подразумевает создание зеленых зон, пешеходных аллей и общественных пространств, оборудованных современными и оригинальными малыми архитектурными формами.



Проведение субботников по благоустройству с участием жителей и трудовых коллективов района включено во второй шаг «Сохрани планету».



Установка символов района и постоянно действующей фотовыставки под открытым небом — это третий шаг программы под названием «Вдохнови жизнь».



Организация традиционного катка на открытой воде пруда в Преображенском парке включена в шаг № 4.



В качестве пятого шага «Собери своих» появится парклет-библиотека, где будет реализована идея букроссинга. Стационарный шахматный стол со скамьями станет местом притяжения для любителей и знатоков этой древней игры.



Все вышеперечисленные мероприятия ведущий девелопер и основатель восьмого района РСГ-Академическое будет реализовывать в течение 2023 года.