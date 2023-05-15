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15.05.2023

Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга реализует программу «5 шагов благоустройства»

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, к 300-летию города реализует программу «5 шагов благоустройства». Как сообщает пресс-служба компании, каждый шаг программы включает в себя ряд мероприятий либо событий.

Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга реализует программу «5 шагов благоустройства»
Изображение предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Например, первый шаг «Город рядом» подразумевает создание зеленых зон, пешеходных аллей и общественных пространств, оборудованных современными и оригинальными малыми архитектурными формами.

Проведение субботников по благоустройству с участием жителей и трудовых коллективов района включено во второй шаг «Сохрани планету».

Установка символов района и постоянно действующей фотовыставки под открытым небом — это третий шаг программы под названием «Вдохнови жизнь».

Организация традиционного катка на открытой воде пруда в Преображенском парке включена в шаг № 4.

В качестве пятого шага «Собери своих» появится парклет-библиотека, где будет реализована идея букроссинга. Стационарный шахматный стол со скамьями станет местом притяжения для любителей и знатоков этой древней игры.

Все вышеперечисленные мероприятия ведущий девелопер и основатель восьмого района РСГ-Академическое будет реализовывать в течение 2023 года.

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