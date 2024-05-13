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В Свердловской области поставили на кадастровый учет восемь многоквартирных домов для льготников

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. В Свердловской области поставили на кадастровый учет восемь многоквартирных домов для детей-сирот, а также переселенцев из ветхого жилья и молодых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.

Жилье для детей-сирот было построено в Сухом логу, Тавде и Екатеринбурге. Переселенцы из аварийного жилья смогут получить квартиры в Ирбите, Серове и поселке Троицкий Талицкого городского округа.

Управление Росреестра также осуществило кадастровый учет многоквартирного здания в поселке Лесной, предназначенного для иногородних специалистов, работающих в муниципальных организациях. Две квартиры этого дома были специально оборудованы для проживания людей с ограниченными возможностями.

«Развитие жилищного строительства — одно из перспективных направлений деятельности Свердловской области. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется обновление жилищной инфраструктуры, благодаря чему на кадастровой карте региона появляются новые многоквартирные дома», — подчеркнул руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.
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