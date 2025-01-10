В Екатеринбурге за год сдали 1,8 млн кв. м жилья

В Екатеринбурге за прошедший год сдали в эксплуатацию 1,8 млн кв. м жилья, из них 1,5 млн кв. м — в многоквартирных домах (МКД) и 0,3 млн кв. м — в индивидуальных (ИЖС). Нежилой недвижимости было введено 921 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Напомним, что в 2023 году в городе построили 1,6 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. Это несколько больше, чем в прошлом году. Однако с учетом индивидуального жилищного строительства общий показатель за год почти не изменился.Незначительное снижение объемов ввода многоквартирного жилья, как отмечают эксперты, обусловлено сокращением числа новых проектов, запущенных в 2022 году на фоне сложной экономической ситуации. Однако уже в следующем году количество проектов снова увеличилось. Поэтому, по мнению начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, предполагаемый объем ввода жилья в 2025 году превзойдет показатели 2024 года.Одним из наиболее эффективных механизмов, способствующих развитию строительства, улучшению инфраструктуры и повышению комфорта проживания горожан является комплексное развитие территорий (КРТ). Данный инструмент включен в нацпроект «Жилье и городская среда», нацеленного на ликвидацию аварийного жилищного фонда и наращивание объемов строительства жилья. Он помогает находить баланс между интересами города, жителей и застройщиков.Екатеринбург стал одним из первых городов в России, применившим механизм КРТ. В настоящее время администрация уральской столицы активно заключает с девелоперами контракты на конкурсной основе на реновацию городских кварталов и застройку нежилых зон. Многие из них уже приступили к активному строительству. Реализация проектов на этих территориях обычно занимает 10-15 лет. К 2026 году планируется заключить 25 таких контрактов, что должно существенно увеличить инвестиционную привлекательность города.Первую очередь жилого комплекса, которую возводят в рамках КРТ, планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. Речь идет о застройке в границах улиц Шефской, Энтузиастов, Баумана.Помимо жилищного строительства, в Екатеринбурге в 2024 году было завершено значительное количество объектов социальной инфраструктуры.Так, например, были введены в эксплуатацию две больших школы на 1,2 и 1,5 тыс. мест. Одна из них — в Академическом районе, другая — на ул. Рощинской. Еще одна школа на ул. Советской в конце года получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Она сможет принять учеников уже в этом учебном году.Также в Верх-Исетском районе города была построена школа № 41 на 925 мест. Этот проект примечателен тем, что является первым образовательным учреждением в городе, построенным по программе государственно-частного партнерства.Глава города Алексей Орлов, подводя итоги года в ходе прямой линии с горожанами, подчеркнул, что все новые школы соответствуют самым современным требованиям.Еще одним важным проектом, завершенным в 2024 году, стала взрослая поликлиника, построенная для жителей Академического района в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Медицинское учреждение площадью 16 тыс. кв. м рассчитано на 1,2 тыс. посещений за смену и укомплектовано самым высокотехнологичным медоборудованием. Его штат составляет около тысячи сотрудников.«Открытие подобных современных, многофункциональных учреждений безусловно способствует повышению качества жизни екатеринбуржцев и профилактике заболеваний», — отмечал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.В декабре 2024 года получили разрешение на ввод в эксплуатацию два здания судов — федерального и мирового, также расположенных в Академическом районе.Досрочно завершилось строительство второй очереди спортивного комплекса «Дацюк арена» на месте стадиона «Юность». Площадь здания составила 9 тыс. кв. м. В нем оборудованы спортзалы, тренировочные площадки, а также ледовая арена.Также многие объекты выходят на завершающую стадию строительства, их введение в эксплуатацию намечено на 2025 год. Например, в ноябре планируется одномоментно сдать в эксплуатацию объекты второй очереди кампуса УрФУ.На данный момент в студгородке уже построен первый учебный корпус, медцентр, общежития на 8,5 тыс. мест и тренировочное поле. В конце года планируется сдать еще три здания общей площадью 100 тыс. кв. м, предназначенных для Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий и СУНЦа. Площадь всего кампуса составляет около 400 тыс. кв. м.Отметим, что в 2024 году в городе было проложено более 18 км дорог и создано 17 объектов инфраструктуры. В ближайшие годы запланировано построить и обновить более 40 дорожных и социальных объектов.