УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 11:19

В Екатеринбурге за год сдали 1,8 млн кв. м жилья

В Екатеринбурге за год сдали 1,8 млн кв. м жильяВ Екатеринбурге за прошедший год сдали в эксплуатацию 1,8 млн кв. м жилья, из них 1,5 млн кв. м — в многоквартирных домах (МКД) и 0,3 млн кв. м — в индивидуальных (ИЖС). Нежилой недвижимости было введено 921 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в 2023 году в городе построили 1,6 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. Это несколько больше, чем в прошлом году. Однако с учетом индивидуального жилищного строительства общий показатель за год почти не изменился.

Незначительное снижение объемов ввода многоквартирного жилья, как отмечают эксперты, обусловлено сокращением числа новых проектов, запущенных в 2022 году на фоне сложной экономической ситуации. Однако уже в следующем году количество проектов снова увеличилось. Поэтому, по мнению начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, предполагаемый объем ввода жилья в 2025 году превзойдет показатели 2024 года.

Одним из наиболее эффективных механизмов, способствующих развитию строительства, улучшению инфраструктуры и повышению комфорта проживания горожан является комплексное развитие территорий (КРТ). Данный инструмент включен в нацпроект «Жилье и городская среда», нацеленного на ликвидацию аварийного жилищного фонда и наращивание объемов строительства жилья. Он помогает находить баланс между интересами города, жителей и застройщиков.

Екатеринбург стал одним из первых городов в России, применившим механизм КРТ. В настоящее время администрация уральской столицы активно заключает с девелоперами контракты на конкурсной основе на реновацию городских кварталов и застройку нежилых зон. Многие из них уже приступили к активному строительству. Реализация проектов на этих территориях обычно занимает 10-15 лет. К 2026 году планируется заключить 25 таких контрактов, что должно существенно увеличить инвестиционную привлекательность города.

Первую очередь жилого комплекса, которую возводят в рамках КРТ, планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. Речь идет о застройке в границах улиц Шефской, Энтузиастов, Баумана.

Помимо жилищного строительства, в Екатеринбурге в 2024 году было завершено значительное количество объектов социальной инфраструктуры.

Так, например, были введены в эксплуатацию две больших школы на 1,2 и 1,5 тыс. мест. Одна из них — в Академическом районе, другая — на ул. Рощинской. Еще одна школа на ул. Советской в конце года получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Она сможет принять учеников уже в этом учебном году.

Также в Верх-Исетском районе города была построена школа № 41 на 925 мест. Этот проект примечателен тем, что является первым образовательным учреждением в городе, построенным по программе государственно-частного партнерства.

Глава города Алексей Орлов, подводя итоги года в ходе прямой линии с горожанами, подчеркнул, что все новые школы соответствуют самым современным требованиям.

Еще одним важным проектом, завершенным в 2024 году, стала взрослая поликлиника, построенная для жителей Академического района в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Медицинское учреждение площадью 16 тыс. кв. м рассчитано на 1,2 тыс. посещений за смену и укомплектовано самым высокотехнологичным медоборудованием. Его штат составляет около тысячи сотрудников.

«Открытие подобных современных, многофункциональных учреждений безусловно способствует повышению качества жизни екатеринбуржцев и профилактике заболеваний», — отмечал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В декабре 2024 года получили разрешение на ввод в эксплуатацию два здания судов — федерального и мирового, также расположенных в Академическом районе.

Досрочно завершилось строительство второй очереди спортивного комплекса «Дацюк арена» на месте стадиона «Юность». Площадь здания составила 9 тыс. кв. м. В нем оборудованы спортзалы, тренировочные площадки, а также ледовая арена.

Также многие объекты выходят на завершающую стадию строительства, их введение в эксплуатацию намечено на 2025 год. Например, в ноябре планируется одномоментно сдать в эксплуатацию объекты второй очереди кампуса УрФУ.

На данный момент в студгородке уже построен первый учебный корпус, медцентр, общежития на 8,5 тыс. мест и тренировочное поле. В конце года планируется сдать еще три здания общей площадью 100 тыс. кв. м, предназначенных для Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий и СУНЦа. Площадь всего кампуса составляет около 400 тыс. кв. м.

Отметим, что в 2024 году в городе было проложено более 18 км дорог и создано 17 объектов инфраструктуры. В ближайшие годы запланировано построить и обновить более 40 дорожных и социальных объектов.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
Вчера, 09:18 Аналитики УПН прогнозируют рост ввода жилья в Екатеринбурге в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. По итогам 2025 года в Екатеринбурге ожидается рост ввода жилья в многоквартирных домах ...

10.01.2025 В Екатеринбурге по итогам года ввели в эксплуатацию 1,8 млн кв. метров жилья

По итогам 2024 года в Екатеринбурге было введено 1,8 млн кв. м жилья, сообщает департамент информполитики города. ...

10.01.2025 В Екатеринбурге по итогам года ввели в эксплуатацию 1,8 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. По итогам 2024 года в Екатеринбурге было введено 1,8 млн кв. м жилья, сообщает ...

13.12.2019 В Екатеринбурге с начала года ввели в эксплуатацию 665 тыс. кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области сообщило, ...

15.10.2015 Сергей Мямин: в 2015 году Екатеринбург сдаст в эксплуатацию свыше 1 млн кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2015. За 9 месяцев 2015 года Екатеринбург сдал в эксплуатацию 796 тыс. кв. м. жилья. Об этом ...

Популярные новости
18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру16.12.2024В Екатеринбурге остановился рост цен на аренду
Архив новостей
Январь 2025 (95)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1