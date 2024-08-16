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Официальный курс доллара США снизился до 102,78 руб., евро вырос до 108,51 руб.

УрБК, Москва, 19.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 декабря 2024 года. Курс доллара США снизился на 22 коп., до 102,78 руб., евро вырос на 16 коп., до 108,51 руб.
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