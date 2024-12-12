Официальный курс доллара США вырос до 103,27 руб., евро — до 108,55 руб.

УрБК, Москва, 11.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 декабря 2024 года. Курс ...08.11.2024 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 15 копеек
УрБК, Москва, 09.11.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2024 года. Курс доллара ...21.06.2024 Официальные курсы доллара США и евро выросли на 2 рубля
УрБК, Москва, 21.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2024 года. Курс доллара ...07.06.2024 Официальный курс доллара США не изменился, евро — вырос на 12 коп.
УрБК, Москва, 07.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2024 года. Курс доллара ...21.08.2015 Официальный курс доллара США вырос на 1,16 рубля, евро — на 2,2 рубля
УрБК, Москва, 21.08.2015. Банк России установил официальные курсы валют с 22 августа. Курс доллара США повысился на 1 ...