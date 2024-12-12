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12.12.2024

Официальный курс доллара США вырос до 103,27 руб., евро — до 108,55 руб.

УрБК, Москва, 12.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 декабря 2024 года.

Курс доллара США вырос на 3 рубля 23 коп. и составил 103,27 руб., евро подорожал на 2 рубля 35 коп. и составил 108,55 руб.
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