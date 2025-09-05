Официальный курс доллара США вырос до 83,24 руб., евро подорожал до 98,03 руб.

УрБК, Москва, 10.09.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 сентября 2025 года. Курс доллара США вырос на 90,28 коп., до 83,24 руб., евро увеличился на 1,46 коп., до 98,03 руб., юань подорожал на 21,88 коп., до 11,69 руб.