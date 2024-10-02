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Официальный курс доллара США вырос до 103 руб., евро снизился до 108,34 руб.

УрБК, Москва, 18.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 декабря 2024 года. Курс доллара США вырос на 9 коп., до 103 руб., евро снизился на 36 коп., до 108,34 руб.
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