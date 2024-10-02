Официальный курс доллара США вырос до 103 руб., евро снизился до 108,34 руб.

УрБК, Москва, 02.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 октября 2024 года. Курс ...24.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро снизился на 16 коп.
УрБК, Москва, 24.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 сентября 2024 года. Курс ...16.08.2024 Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — снизился на 48 коп.
УрБК, Москва, 16.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 августа 2024 года. Курс ...11.06.2024 Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — снизился на 1 руб. 5 коп.
УрБК, Москва, 11.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июня 2024 года. Курс доллара ...12.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 49 коп., евро — снизился на 55 коп.
УрБК, Москва, 12.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 апреля 2024 года. Курс ...