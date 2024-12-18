Официальный курс доллара США вырос до 103,42 руб., евро снизился до 107,96 руб.

УрБК, Москва, 19.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 декабря 2024 года. Курс ...18.12.2024 Официальный курс доллара США вырос до 103 руб., евро снизился до 108,34 руб.
УрБК, Москва, 18.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 декабря 2024 года. Курс ...25.10.2024 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — вырос на 29 коп.
УрБК, Москва, 25.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 октября 2024 года. Курс ...11.06.2024 Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — снизился на 1 руб. 5 коп.
УрБК, Москва, 11.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июня 2024 года. Курс доллара ...27.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — вырос на 4 коп.
УрБК, Москва, 27.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 марта 2024 года. Курс доллара ...