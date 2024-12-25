Официальный курс доллара США снизился до 99,23 руб., евро — до 103,30 руб.

УрБК, Москва, 27.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 декабря 2024 года. Курс доллара США снизился на 38 коп., до 99,23 руб., евро — на 64 коп., до 103,30 руб.