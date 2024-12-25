Официальный курс доллара США снизился до 99,23 руб., евро — до 103,30 руб.

УрБК, Москва, 25.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 декабря 2024 года. Курс ...24.12.2024 Официальный курс доллара США снизился до 101,61 руб., евро — до 105,25 руб.
УрБК, Москва, 24.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 декабря 2024 года. Курс ...06.12.2024 Официальный курс доллара США снизился до 103,38 руб., евро — до 109,78 руб.
УрБК, Москва, 06.11.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2024 года. Курс ...04.12.2024 Официальный курс доллара США снизился до 106,19 руб., евро — до 112,02 руб.
УрБК, Москва, 04.11.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 декабря 2024 года. Курс ...03.12.2024 Официальный курс доллара США снизился до 107,18 руб., евро — до 112,80 руб.
УрБК, Москва, 03.11.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 декабря 2024 года. Курс ...