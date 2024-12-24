Официальный курс доллара США снизился до 99,61 руб., евро — до 103,94 руб.

УрБК, Москва, 26.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 декабря 2024 года. Курс доллара США снизился на 26 коп., до 99,61 руб., евро — на 29 коп., до 103,94 руб.