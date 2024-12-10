Официальный курс доллара США снизился до 102,91 руб., евро — до 108,70 руб.

УрБК, Москва, 17.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 декабря 2024 года. Курс доллара США снизился на 52 коп., до 102,91 руб., евро — на 31 коп., до 108,70 руб.