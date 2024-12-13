Официальный курс доллара США вырос до 103,90 руб., евро — до 110,48 руб.

УрБК, Москва, 12.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 декабря 2024 года. Курс ...11.12.2024 Официальный курс доллара США вырос до 100,03 руб., евро — до 106,20 руб.
УрБК, Москва, 11.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 декабря 2024 года. Курс ...29.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — вырос на 41 коп.
УрБК, Москва, 29.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 октября 2024 года. Курс ...10.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 84 коп., евро — на 72 коп.
УрБК, Москва, 10.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября 2024 года. Курс ...07.06.2024 Официальный курс доллара США не изменился, евро — вырос на 12 коп.
УрБК, Москва, 07.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2024 года. Курс доллара ...