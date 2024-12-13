Официальный курс доллара США вырос до 103,90 руб., евро — до 110,48 руб.



УрБК, Москва, 13.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 декабря 2024 года.



Курс доллара США вырос на 67 коп. и составил 103,90 руб., евро подорожал на 1 рубль 92 коп. и составил 110,48 руб.

