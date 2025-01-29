Официальный курс доллара США снизился до 98,53 руб., евро вырос до 102,69 руб.

УрБК, Москва, 05.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 1 руб. 41 коп., до 98,53 руб., евро вырос на 19 коп., до 102,69 руб.