Средний Урал вошел в число регионов-лидеров по числу участков для жилищной застройки

По состоянию на 1 сентября в Свердловской области выявлено 2 тыс. 870 земельных участков и территорий, имеющие ...30.09.2024 В Свердловской области выявлено 2 тыс. 870 земельных участков для жилищного строительства
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области выявлено 2 тыс. 870 земельных ...01.08.2023 Свердловская область вошла в топ-3 регионов по пригодной для жилищного строительства площади
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Свердловская область вошла в топ-3 регионов по пригодной для жилищного строительства ...12.05.2012 В 2012 году администрация Екатеринбурга готова выделить гражданам 100 бесплатных земельных участков
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2012. По состоянию на 1 марта 2012 года в администрацию Екатеринбурга поступило 14,24 тыс. ...30.03.2012 Администрация Екатеринбурга выделила бесплатно землю под индивидуальную застройку в поселках Шабровский и Исток
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2012. В 2012 году администрация Екатеринбурга предоставит бесплатно 70 земельных участков для ...