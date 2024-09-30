Средний Урал вошел в число регионов-лидеров по числу участков для жилищной застройки

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Средний Урал вошел в число регионов-лидеров по числу участков для жилищной застройки. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



В рамках федерального проекта «Земля для стройки» всего выявлено порядка 4,4 тыс. земельных участков и территорий, которые можно использовать для жилищного строительства. Их общая площадь составляет 7,9 тыс. га. Программа реализуется в стране с 2020 года. Она направлена на поиск земельных участков и территорий, имеющих потенциал для жилищного строительства, а также на анализ качества их использования.



«По состоянию на 1 декабря проект реализуется в 30 районах Свердловской области. В свердловском «Банке земли» содержится 4 066 земельных участков площадью 5,9 тыс. га для индивидуального жилищного строительства и 319 земельных участков площадью около 2 тыс. га для строительства многоквартирных домов», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.



Благодаря программе в России выявили почти 59 тыс. га для строительства многоквартирных домов и почти 117 тыс. га для индивидуального жилищного строительства.