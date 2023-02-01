УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:23

Свердловская область вошла в топ-3 регионов по пригодной для жилищного строительства площади

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Свердловская область вошла в топ-3 регионов по пригодной для жилищного строительства площади. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Росреестра.

В первую тройку также вошли Московская область и Краснодарский край. Среди федеральных округов лидерами стали Северо-Кавказский, Приволжский и Уральский.

Уточним, что в стране с 2020 года реализуется проект «Земля для стройки». Он направлен на поиск земельных участков и территорий, имеющих потенциал для жилищного строительства, а также на анализ качества их использования.

«По состоянию на 1 июля 2023 года в Свердловской области с начала реализации проекта «Земля для стройки» под жилищное строительство выявлено 2 тыс. 792 земельных участка, общей площадью — 7 тыс. 432 гектара», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.02.2023 Свердловская область попала в топ-10 регионов РФ по объему введенного в 2022 году жилья

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Объем введенного в 2022 году жилья в Свердловской области составил 2,9 млн кв. м. С ...

27.10.2015 Свердловская область не вошла в пятерку лидеров среди регионов РФ по объемам ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2015. Свердловская область не вошла в пятерку лидеров среди регионов РФ по объемам жилищного ...

24.09.2014 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга самых активных авиапассажирских регионов

Свердловская область вошла в первую десятку рейтинга самых активных авиапассажирских регионов России, сообщается на ...

23.09.2013 В этом году МУГИСО предоставило для строительства более 3 тыс. участков

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2013. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в 2013 году ...

06.06.2011 Тюменская область и ХМАО-Югра вошли в первую тройку регионов — лидеров по инвестиционной привлекательности

УрБК, Москва, 06.06.2011. Тюменская область и ХМАО-Югра вошли в первую тройку регионов — лидеров по инвестиционной ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (53)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18