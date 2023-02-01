Свердловская область вошла в топ-3 регионов по пригодной для жилищного строительства площади

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Объем введенного в 2022 году жилья в Свердловской области составил 2,9 млн кв. м. С ...27.10.2015 Свердловская область не вошла в пятерку лидеров среди регионов РФ по объемам ввода жилья
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2015. Свердловская область не вошла в пятерку лидеров среди регионов РФ по объемам жилищного ...24.09.2014 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга самых активных авиапассажирских регионов
Свердловская область вошла в первую десятку рейтинга самых активных авиапассажирских регионов России, сообщается на ...23.09.2013 В этом году МУГИСО предоставило для строительства более 3 тыс. участков
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2013. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в 2013 году ...06.06.2011 Тюменская область и ХМАО-Югра вошли в первую тройку регионов — лидеров по инвестиционной привлекательности
УрБК, Москва, 06.06.2011. Тюменская область и ХМАО-Югра вошли в первую тройку регионов — лидеров по инвестиционной ...