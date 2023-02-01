Свердловская область вошла в топ-3 регионов по пригодной для жилищного строительства площади

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Свердловская область вошла в топ-3 регионов по пригодной для жилищного строительства площади. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Росреестра.



В первую тройку также вошли Московская область и Краснодарский край. Среди федеральных округов лидерами стали Северо-Кавказский, Приволжский и Уральский.



Уточним, что в стране с 2020 года реализуется проект «Земля для стройки». Он направлен на поиск земельных участков и территорий, имеющих потенциал для жилищного строительства, а также на анализ качества их использования.



«По состоянию на 1 июля 2023 года в Свердловской области с начала реализации проекта «Земля для стройки» под жилищное строительство выявлено 2 тыс. 792 земельных участка, общей площадью — 7 тыс. 432 гектара», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.