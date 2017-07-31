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В аэропорту Кольцово с 20 декабря повысят цены на парковку

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. В аэропорту Кольцово с 20 декабря изменятся цены на парковку автомобилей, сообщает Telegram-канал авиагавани.

«Индексация происходит впервые за 2,5 года. Решение было принято в связи с общим ростом расходов на ресурсы и содержание парковочного комплекса», — говорится в сообщении.

Стоимость первого часа краткосрочной стоянки останется прежней — 300 рублей. Первые сутки обойдутся в 800 рублей, вторые — 1 600 рублей, третьи — 2 350 рублей.

На долгосрочной парковке P2 двое суток будут стоить 1 600 рублей, пять суток — 3 350 рублей, семь суток — 3 850 рублей, десять суток — 4 400 рублей.
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