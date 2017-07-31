В аэропорту Кольцово с 20 декабря повысят цены на парковку

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. С 1 августа аэропорт Кольцово вводит пакетные тарифы для парковки на привокзальной ...04.05.2017 В аэропорту Кольцово фактически отменили бесплатную парковку
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. Жители Екатеринбурга жалуются, что терминалы в аэропорту Кольцово стали требовать ...17.11.2015 В аэропорту Кольцово выросли тарифы на краткосрочную стоянку автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2015. В Кольцово с 1 ноября 2015 года изменились тарифы на использование платной автостоянки. ...13.09.2011 Факт завышения цен на услуги автопарковки в аэропорту Челябинска подтвержден судом
УрБК, Челябинск, 13.09.2011. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность решения челябинского ...20.01.2009 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширило предложения по перелетам по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2009. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширило предложения по перелетам по маршруту ...