В аэропорту Кольцово с 20 декабря повысят цены на парковку

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. В аэропорту Кольцово с 20 декабря изменятся цены на парковку автомобилей, сообщает Telegram-канал авиагавани.



«Индексация происходит впервые за 2,5 года. Решение было принято в связи с общим ростом расходов на ресурсы и содержание парковочного комплекса», — говорится в сообщении.



Стоимость первого часа краткосрочной стоянки останется прежней — 300 рублей. Первые сутки обойдутся в 800 рублей, вторые — 1 600 рублей, третьи — 2 350 рублей.



На долгосрочной парковке P2 двое суток будут стоить 1 600 рублей, пять суток — 3 350 рублей, семь суток — 3 850 рублей, десять суток — 4 400 рублей.