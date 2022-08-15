Южноуральская таможня задержала на российско-казахстанской границе 740 мешков сахара

УрБК, Челябинск. 15.08.2022. Мобильные группы Челябинской таможни в I полугодии 2022 года проверили более 6,5 тыс. ...22.06.2022 Челябинские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России 80 тонн сахара
УрБК, Челябинск, 22.06.2022. Сотрудники Челябинской таможни задержали более 80 т сахара, который незаконно пытались ...13.05.2022 Сотрудники Челябинской таможни пресекли вывоз из России 127 тонн сахара
УрБК, Челябинск, 13.05.2022. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли незаконный вывоз с территории РФ ...19.07.2021 Таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург более 6 тыс. пар немаркированной обуви
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2021. Тюменские таможенники предотвратили незаконный ввоз в Свердловскую область из ...04.04.2019 Мобильные группы Уральского таможенного управления получили новые полномочия для работы на российско-казахстанской границе
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2019. Мобильные группы Уральского таможенного управления получили новые полномочия для работы ...