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Вчера, 17:20

Южноуральская таможня задержала на российско-казахстанской границе 740 мешков сахара

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Таможенные службы Южного Урала задержали на российско-казахстанской границе в Троицком районе 740 мешков сахара, который пытались вывезти из страны под видом минеральных удобрений, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Начальник таможни Михаил Пономарев сообщил, что по распоряжению властей региона конфискованный сахар общим весом 37 т передали в центры помощи детям Южноуральска, Еманжелинского и Кусинского районов.

«Во взаимодействии с Министерством социальных отношений, приоритетно рассматриваем вопрос безвозмездной передачи товаров в социальные учреждения региона. Мы понимаем важность и необходимость такой практики и будем ее продолжать», — отметил М. Пономарев.
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