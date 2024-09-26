Импорт иностранных автомобилей в Челябинскую область с начала года вырос в семь раз

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. С начала года уральские таможенники оформили почти 2 тыс. 700 легковых транспортных ...17.08.2021 Челябинские таможенники с начала года выявили более 68 тыс. единиц немаркированных и контрафактных товаров
УрБК, Челябинск, 17.08.2021. Челябинские таможенники за семь месяцев 2021 года проверили 1,5 тыс. автомобилей, где ...08.11.2016 С начала года импорт легковых автомобилей в РФ снизился на 23,6%
УрБК, Москва, 08.11.2016. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-сентябре 2016 года снизился на 23,6% по ...10.12.2015 Импорт автомобилей в РФ в январе-октябре сократился на 52%
УрБК, Москва, 10.12.2015. В январе-октябре 2015 года импорт легковых автомобилей в Россию сократился на 52% (до 288 ...10.09.2012 Импорт легковых автомобилей в Россию с начала года вырос на 17,8%
УрБК, Москва, 10.09.2012. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе — июле 2012 года вырос на 17,8% и составил ...