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Сегодня, 11:42

Импорт иностранных автомобилей в Челябинскую область с начала года вырос в семь раз

УрБК, Челябинск, 17.12.2024. С начала года на Южный Урал было ввезено 400 единиц транспортных средств иностранного производства. Это превышает прошлогодние показатели в семь раз, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Доля ввезенных в Челябинскую область автомобилей китайского производства составила 62%. За 2024 год из КНР было импортировано 230 авто, а в прошлом — только 7.

Начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев сообщил, что общая сумма таможенных пошлин и налогов, уплаченных физическими лицами за ввезенные из третьих стран автомобили, составила 446 млн руб.
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