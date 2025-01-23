Импорт автомобилей в Челябинскую область за год вырос на 45%

УрБК, Челябинск, 17.12.2024. С начала года на Южный Урал было ввезено 400 единиц транспортных средств иностранного ...26.09.2024 Уральские таможенники с начала года одобрили ввоз 2,7 тыс. иностранных легковых автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. С начала года уральские таможенники оформили почти 2 тыс. 700 легковых транспортных ...13.11.2017 Импорт легковых автомобилей в Россию сократился на 7,2%
УрБК, Москва, 13.11.2017. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам девяти месяцев 2017 года снизился на 7,2% до ...12.04.2017 Импорт легковых автомобилей в Россию снизился на 17,4%
Импорт легковых автомобилей в РФ по итогам двух месяцев 2017 года снизился на 17,4% до 23,7 тыс. машин. Об этом ...12.04.2017 Импорт легковых автомобилей в Россию за два месяца 2017 года снизился на 17,4%
УрБК, Москва, 12.04.2017. Импорт легковых автомобилей в РФ по итогам двух месяцев 2017 года снизился на 17,4% до 23,7 ...