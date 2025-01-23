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23.01.2025

Импорт автомобилей в Челябинскую область за год вырос на 45%

УрБК, Челябинск, 23.01.2025. В Челябинскую область за 2024 год для личного пользования ввезли 1,7 тыс. транспортных средств из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 45%, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Также отмечается, что доля китайских машин от общего числа ввезенных иномарок составила 80%.

«Значительный рост обусловлен уходом с рынка РФ производителей европейских марок автомобилей, а также с развитием в КНР технологии производства автомобилей с электродвигателем и сохранением на них пониженного коэффициента расчета суммы утилизационного сбора», — говорится в сообщении.

Физические лица за 2024 год уплатили за ввезенные транспортные средства почти 1 млрд руб. таможенных пошлин, налогов и сборов, которые взымаются при попадании машин на территорию страны.
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