Уральская таможня перечислила в федеральный бюджет 150 млн рублей утилизационного сбора

УрБК, Москва, 01.08.2023. С 1 августа в России вступает в силу постановление кабмина, согласно которому будет повышен ...26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора
Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ожидает роста цен на автомобили ...26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора
УрБК, Москва, 26.11.2019. Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ...10.09.2019 Минпромторг предлагает повысить ставки утилизационного сбора на машины
УрБК, Москва, 10.09.2019. Минпромторг предлагает с 2020 года повысить ставки утилизационного сбора на машины. ...13.06.2012 Введение утилизационного сбора на автомобили может привести к подорожанию иномарок
УрБК, Москва, 13.06.2012. Осенью 2012 года в России будет введен утилизационный сбор на автомобили, платить его ...