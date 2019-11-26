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Вчера, 15:42

Уральская таможня перечислила в федеральный бюджет 150 млн рублей утилизационного сбора

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Уральские таможенники с начала года перечислили в федеральный бюджет почти 150 млн руб. утилизационного сбора. Эта сумма в 20 раз превышает сборы того же периода прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

Так, через Екатеринбургскую таможню ввезли 1 тыс. 300 машин, а сумма администрируемого утилизационного сбора составила 116 млн руб. При этом импорт личного транспорта в 12 раз превысил объем ввезенного коммерческого спецтранспорта. Отметим, что часто новые иностранные автомобили доставляют из стран-участниц Евразийского экономического союза.

«С 1 августа изменяются коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора при импорте транспортных средств. Изменения коснутся как юридических, так и физических лиц. Помимо возраста и объема двигателя транспортного средства при расчете суммы сбора для физических лиц будет учитываться и цель ввоза. Так для второго и последующих автомобилей, ввезенных в течение одного календарного года, будут применяться повышенные коэффициенты как для коммерческого транспорта», — отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

За последний месяц сотрудники УТУ фиксируют повышение ввоза иностранного транспорта. Также Екатеринбургская таможня по итогам I полугодия 2023 года отмечала рост суммы утильсбора за транспортные средства в 25 раз.
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