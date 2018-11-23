Екатеринбургская таможня зафиксировала рост суммы утильсбора за транспортные средства в 25 раз

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. По итогам I полугодия 2023 года сумма утилизационного сбора на транспортные средства, уплаченная в Свердловской области, выросла в 25 раз и составила 116 млн руб. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.



По словам спикера, за первые два квартала текущего года в бюджет было перечислено порядка 770 млн руб. таможенных платежей, что на 33% больше показателей I полугодия 2022 года. Он также отметил, что наблюдается тенденция к росту деловой активности участников внешнеэкономической деятельности.



«В регионе наблюдается тенденция к повышению деловой активности. Количество участников внешнеэкономической деятельности увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас их более 2,4 тыс. Если говорить про страны, которые являются торговыми партнерами предпринимателей из Свердловской области, то здесь особых изменений нет: среди основных можно отметить Турцию, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Индию. В целом эта тенденция — переориентация на Восток — отмечается по всей России», — рассказал Эдуард Туранов.



Он также отметил, что в регионе не наблюдается изменений по структуре экспорта и импорта. Так, в Свердловскую область ввозят в основном оборудование, механические и электрические устройства, изделия из металлов, резины, пластмассы, инструменты, транспортные средства. Экспортируют же лесо- и пиломатериалы, изделия из резины и пластмассы, черные металлы и изделия из них.



«Из-за санкций отмечается снижение по вывозу изделий из чермета. Но при этом наблюдается тенденция к увеличению количества вывозимой продукции агропромышленного комплекса», — добавил начальник Екатеринбургской таможни.