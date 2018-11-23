УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:04

Екатеринбургская таможня зафиксировала рост суммы утильсбора за транспортные средства в 25 раз

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. По итогам I полугодия 2023 года сумма утилизационного сбора на транспортные средства, уплаченная в Свердловской области, выросла в 25 раз и составила 116 млн руб. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

По словам спикера, за первые два квартала текущего года в бюджет было перечислено порядка 770 млн руб. таможенных платежей, что на 33% больше показателей I полугодия 2022 года. Он также отметил, что наблюдается тенденция к росту деловой активности участников внешнеэкономической деятельности.

«В регионе наблюдается тенденция к повышению деловой активности. Количество участников внешнеэкономической деятельности увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас их более 2,4 тыс. Если говорить про страны, которые являются торговыми партнерами предпринимателей из Свердловской области, то здесь особых изменений нет: среди основных можно отметить Турцию, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Индию. В целом эта тенденция — переориентация на Восток — отмечается по всей России», — рассказал Эдуард Туранов.

Он также отметил, что в регионе не наблюдается изменений по структуре экспорта и импорта. Так, в Свердловскую область ввозят в основном оборудование, механические и электрические устройства, изделия из металлов, резины, пластмассы, инструменты, транспортные средства. Экспортируют же лесо- и пиломатериалы, изделия из резины и пластмассы, черные металлы и изделия из них.

«Из-за санкций отмечается снижение по вывозу изделий из чермета. Но при этом наблюдается тенденция к увеличению количества вывозимой продукции агропромышленного комплекса», — добавил начальник Екатеринбургской таможни.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.11.2018 За 10 месяцев 2018 года таможни Урала перечислили в федеральный бюджет более 57 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. Уральские таможенники за 10 месяцев 2018 года пополнили федеральный бюджет почти на 58 ...

13.01.2017 Объем внешнеторгового оборота в зоне Екатеринбургской таможни в 2016 году снизился на 13,6%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Стоимостной объем внешнеторгового оборота в регионе деятельности Екатеринбургской ...

10.09.2012 В августе объем экспорта Курганской таможни сократился на 43%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2012. В августе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимостной ...

23.04.2012 Курганская таможня: объемы импортных поставок по итогам квартала существенно сократились

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2012. Объемы импортных поставок в I квартале 2012 года из стран СНГ и дальнего зарубежья ...

11.10.2011 Екатеринбургская таможня: В 2011 году основными экспортируемыми товарами остаются металлы и изделия из них

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2011. Основными экспортируемыми товарами (свыше 40% в общем объеме экспорта) в зоне ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (592)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18