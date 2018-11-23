Екатеринбургская таможня зафиксировала рост суммы утильсбора за транспортные средства в 25 раз

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. Уральские таможенники за 10 месяцев 2018 года пополнили федеральный бюджет почти на 58 ...13.01.2017 Объем внешнеторгового оборота в зоне Екатеринбургской таможни в 2016 году снизился на 13,6%
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Стоимостной объем внешнеторгового оборота в регионе деятельности Екатеринбургской ...10.09.2012 В августе объем экспорта Курганской таможни сократился на 43%
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2012. В августе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимостной ...23.04.2012 Курганская таможня: объемы импортных поставок по итогам квартала существенно сократились
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2012. Объемы импортных поставок в I квартале 2012 года из стран СНГ и дальнего зарубежья ...11.10.2011 Екатеринбургская таможня: В 2011 году основными экспортируемыми товарами остаются металлы и изделия из них
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2011. Основными экспортируемыми товарами (свыше 40% в общем объеме экспорта) в зоне ...