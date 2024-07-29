Представители бизнеса в РФ озвучили список наиболее востребованных специальностей в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. Около 59% предприятий в России предоставляют перспективным сотрудникам с недостаточными ...19.12.2023 Более 60% российских работодателей считают, что дефицит кадров останется главной проблемой в 2024 году
Большинство российских компаний (63%) планируют повышение окладов сотрудникам в новом году. При этом чаще остальных к ...19.12.2023 Более 60% российских работодателей считают, что дефицит кадров останется главной проблемой в 2024 году
УрБК, Москва, 19.12.2023. Большинство российских компаний (63%) планируют повышение окладов сотрудникам в новом году. ...08.11.2019 Почти 20% свердловских работодателей не нанимают сотрудников без опыта работы
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Специалистов без опыта работы нанимают 83% екатеринбургских компаний. Кандидатов чаще ...21.12.2012 Почти половина работодателей планирует поднять зарплаты сотрудникам в следующем году
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2012. 47% российских работодателей планируют поднять зарплаты своим сотрудникам в следующем ...