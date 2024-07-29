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Представители бизнеса в РФ озвучили список наиболее востребованных специальностей в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. Представители бизнеса в России озвучили список наиболее востребованных специальностей в 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор».

В опросе участвовали порядка 400 представителей бизнеса из всех регионов России. 86% респондентов указали на высокую потребность в квалифицированных рабочих на производстве. Второе место по популярности у работодателей заняли инженеры и технические специалисты — 34%, далее идут менеджеры по продажам — 33% и IT-специалисты — 31%. При этом 30% опрошенных отметили, что курьеры, официанты и продавцы также будут востребованы в следующем году.

Как отмечают аналитики, в 2025 году 84% компаний начнут развивать бренд компаний для привлечения новых сотрудников. При этом 65% участников опроса готовы выделить деньги на развитие корпоративной культуры, а 56% работодателей запланировали внедрить систему рекомендаций среди работников. Однако лишь 38% работодателей готовы повысить зарплату в вакансиях, а 9% обновить офисы и улучшить условия труда.
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