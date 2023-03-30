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Сотрудники ММК вошли в число лучших уполномоченных по охране труда в стране

УрБК, Магнитогорск, 16.12.2024. Сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») вошли в число лучших уполномоченных по охране труда в стране. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей предприятия.

Награждение победителей конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР за 2022-2023 годы» прошло в Москве в рамках 28-й Международной специализированной выставки — форума «Безопасность и охрана труда-2024». Всего в ММК работает около 800 уполномоченных.

Уполномоченные по охране труда являются контролерами состояния охраны труда. Их избирают на профсоюзных собраниях цеха, участка, подразделения. Специалисты должны совершенствовать режим труда на объектах и проводить профилактику травматизма на работе. Также они представляют интересы работников в сфере охраны труда.

В число финалистов вошли 14 уполномоченных ГМПР. В частности, представители Первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР. Аппаратчик аглоцеха горно-обогатительного производства ПАО «ММК» Олег Белохвостиков и инженер-химик цеха КИПиА ООО «ОСК» Надежда Валиуллина стали победителями Всероссийских конкурсов «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации независимых профсоюзов России» и «Лучший уполномоченный по охране труда Горно-металлургического профсоюза России». Машинист шихтоподачи доменного цеха ПАО «ММК» Павел Котенев получил звание победителя Всероссийского конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда ГМПР».
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