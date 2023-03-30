Сотрудники ММК вошли в число лучших уполномоченных по охране труда в стране

УрБК, Магнитогорск, 30.03.2023. На промплощадку ММК приехали члены областного комитета горно-металлургического ...10.03.2021 Представители ММК вошли в число лучших в Челябинской области уполномоченных по охране труда
УрБК, Магнитогорск, 10.03.2021. Представители предприятий ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) вошли в ...29.01.2019 На базе Школы безопасности ММК организовано дополнительное обучение по программе «Безопасность труда»
УрБК, Магнитогорск, 29.01.2019. На базе Школы безопасности Магнитогорского металлургического комбината Первичной ...31.05.2018 Представители ММК стали победителями отраслевого этапа конкурса уполномоченных по охране труда
УрБК, Магнитогорск, 31.05.2018. Исполком Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России подвел итоги ...25.04.2018 На площадке ММК состоится конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда»
УрБК, Магнитогорск, 25.04.2018. С 25 по 27 апреля 2018 года на площадке Магнитогорского металлургического комбината ...