Сотрудники ММК вошли в число лучших уполномоченных по охране труда в стране

УрБК, Магнитогорск, 16.12.2024. Сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») вошли в число лучших уполномоченных по охране труда в стране. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей предприятия.



Награждение победителей конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР за 2022-2023 годы» прошло в Москве в рамках 28-й Международной специализированной выставки — форума «Безопасность и охрана труда-2024». Всего в ММК работает около 800 уполномоченных.



Уполномоченные по охране труда являются контролерами состояния охраны труда. Их избирают на профсоюзных собраниях цеха, участка, подразделения. Специалисты должны совершенствовать режим труда на объектах и проводить профилактику травматизма на работе. Также они представляют интересы работников в сфере охраны труда.



В число финалистов вошли 14 уполномоченных ГМПР. В частности, представители Первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР. Аппаратчик аглоцеха горно-обогатительного производства ПАО «ММК» Олег Белохвостиков и инженер-химик цеха КИПиА ООО «ОСК» Надежда Валиуллина стали победителями Всероссийских конкурсов «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации независимых профсоюзов России» и «Лучший уполномоченный по охране труда Горно-металлургического профсоюза России». Машинист шихтоподачи доменного цеха ПАО «ММК» Павел Котенев получил звание победителя Всероссийского конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда ГМПР».