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Вчера, 09:03

В России утвержден государственный план по борьбе с алкоголем

УрБК. Москва. 16.12.2024. Правительство России разработало, утвердило и приняло глобальный план по борьбе с алкоголем. Документ получил название «Концепция сокращения потребления алкоголя до 2030 года».

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, основная цель Концепции — уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность. Для этого предполагается реализовать комплекс из 29 мероприятий, направленных как на развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью и развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации, так и на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе, крепких спиртных напитков, пояснили в министерстве.

Также программой планируется расширить практику раннего выявления потребления алкоголя и профилактического консультирования. По мысли авторов, это позволит не только выявить первые признаки развития зависимости, но и своевременно принять меры к ее купированию.

Из действенных мер в программе указаны административные решения, в частности, по ограничению времени розничной продажи алкоголя и ограничению выкладки алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов.
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