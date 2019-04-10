В России утвержден государственный план по борьбе с алкоголем

УрБК, Москва, 10.04.2019. Минпромторг поддерживает введение запрета на продажу крепкой алкогольной продукции для людей ...24.01.2017 Потребление алкоголя в России с 2009 года сократилось в 1,5 раза
УрБК, Москва, 24.01.2017. Потребление алкоголя в России с 2009 года сократилось в 1,5 раза, сообщает пресс-служба ...01.10.2013 В Свердловской области за 7 месяцев выявлено более 1 тыс. нарушений правил продажи алкогольной продукции
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2013. На заседании правительства Свердловской области сегодня принят проект закона «Об ...14.01.2010 Владимир Путин надеется, что Россия бросит пить
Жители России за 10 лет снизят потребление алкоголя в 2 раза. Таков план правительства страны в соответствии с ...18.12.2009 На Чукотке запретят варить самогон
На Чукотке местные власти собираются полностью запретить населению варить самогон, сообщил РИА Новости в пятницу ...