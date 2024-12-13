Приставы возбудили производство против свердловчанина, который попытался продать арестованный автомобиль за 30 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Судебные приставы арестовали автомобиль Hyundai Avante у екатеринбуржца, который ...23.09.2020 В Екатеринбурге приставы арестовали у должника Audi Q7 при попытке продать автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2020. В Екатеринбурге судебные приставы предотвратили факт незаконной продажи автомобиля ...08.09.2020 У жителя Невьянска приставы арестовали Ford Focus за долг по кредиту на сумму 220 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Судебные приставы Невьянского районного отделения ГУФССП арестовали автомобиль за долги ...15.05.2019 У жителя Новоуральска из-за долга в 1,5 млн рублей арестовали автомобиль Mitsubishi Outlander
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2019. В Новоуральске судебные приставы арестовали автомобиль Mitsubishi Outlander у местного ...19.06.2014 Жителю Красноуральска грозит лишение свободы за незаконную передачу арестованного автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2014. В отношении жителя Красноуральска возбуждено уголовное дело за незаконную передачу ...