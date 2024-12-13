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13.12.2024

Приставы возбудили производство против свердловчанина, который попытался продать арестованный автомобиль за 30 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Приставы возбудили судебное производство против свердловчанина, который попытался продать арестованный автомобиль за 30 тыс. руб. Информация об этом есть в Telegram-канале ведомства.

В отношении жителя Ивделя было возбуждено судебное производство. Приставы установили, что мужчина хотел продать машину марки Ford Focus, которая являлась заложенным имуществом по кредитному договору. Судебный пристав-исполнитель установила местонахождение автомобиля и составила акт описи и ареста имущества. Свердловчанина предупредили об уголовной ответственности, которая предусмотрена статьей 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Однако, мужчина проигнорировал предупреждение и продал автомобиль за 30 тыс. руб. Правонарушитель предстал перед судом. Его приговорили к 120 часам обязательных работ.
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