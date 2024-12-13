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13.12.2024

Глава свердловского Росимущества может уйти в отставку после проверки из Москвы

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Глава территориального управления Росимущества в Свердловской области Сергей Зубенко может покинуть должность после проверки из Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«По результатам внутренних проверок в действиях руководителя территориального управления Росимущества в Свердловской области Сергея Зубенко выявлены существенные нарушения. В связи с этим Росимущество обратилось в правоохранительные органы с просьбой дать им соответствующую правовую оценку», — сказал собеседник издания.

Контракт с С. Зубенко действует до 16 декабря. После истечения сроков он покинет должность.
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