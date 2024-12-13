Глава свердловского Росимущества может уйти в отставку после проверки из Москвы

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. В Свердловской области группа предпринимателей инициировала процесс сбора подписей за ...15.12.2017 Заместителя руководителя Росимущества арестовали на два месяца
Тверской суд Москвы на два месяца арестовал заместителя руководителя Росимущества Елену Паткину. Об этом сообщает ...12.04.2016 Отправлена в отставку глава Росимущества Ольга Дергунова
УрБК, Москва, 12.04.2016. Правительство РФ утвердило распоряжение об отставке Ольги Дергуновой с поста замглавы ...09.10.2012 Сотрудник свердловского Росимущества оштрафован за нарушение порядка проведения аукциона
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2012. 2 октября Кировский районный суд г. Екатеринбурга подтвердил, что должностное лицо ...27.05.2011 В Свердловской области по подозрению в получении взятки задержан начальник отдела территориального управления Росимущества
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2011. Следователи Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской области ...