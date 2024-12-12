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12.12.2024

22% свердловских строителей заявили об улучшении ситуации с прибылью в III квартале

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. 22% свердловских строительных организаций заявили об улучшении ситуации с прибылью в III квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в материалах Свердловскстата.

Отметим, что в III квартале 2023 года аналогичный показатель составлял 25%.

Ранее УрБК писал, что свердловские строители назвали три ключевые проблемы рынка в III квартале 2024 года. Это недостаток квалифицированных рабочих, высокая стоимость материалов, конструкций и изделий, а также высокие налоги.
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