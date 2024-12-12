22% свердловских строителей заявили об улучшении ситуации с прибылью в III квартале

Предприятия планируют переориентироваться с жилищного на промышленное строительство ...

Недостаток квалифицированных рабочих, высокая стоимость материалов, конструкций, а также изделий и высокие налоги стали ...

Свердловские строители пожаловались на дефицит кадров и высокую стоимость материалов

Свердловские строители пожаловались на дефицит кадров и высокую стоимость материалов

Почти половина строительных организаций РФ основным сдерживающим фактором для своей деятельности назвала высокую стоимость материалов

По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по состоянию на 10 мая 2024 года, ...