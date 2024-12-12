22% свердловских строителей заявили об улучшении ситуации с прибылью в III квартале

Предприятия планируют переориентироваться с жилищного на промышленное строительство ...10.12.2024 Свердловские строители пожаловались на дефицит кадров и высокую стоимость материалов
Недостаток квалифицированных рабочих, высокая стоимость материалов, конструкций, а также изделий и высокие налоги стали ...10.12.2024 Свердловские строители пожаловались на дефицит кадров и высокую стоимость материалов
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Недостаток квалифицированных рабочих, высокая стоимость материалов, конструкций, а ...05.07.2024 Почти половина строительных организаций РФ основным сдерживающим фактором для своей деятельности назвала высокую стоимость материалов
По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по состоянию на 10 мая 2024 года, ...05.07.2024 Почти половина строительных организаций РФ основным сдерживающим фактором для своей деятельности назвала высокую стоимость материалов
УрБК, Москва, 05.07.2024. По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по состоянию ...