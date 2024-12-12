Свердловская область в январе-ноябре нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 7,5%

Свердловская область в январе-марте 2022 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 152,8 млрд руб. Это в 1,4 раза, ...19.04.2022 Свердловская область в I квартале нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ в 1,4 раза
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Свердловская область в январе-марте 2022 года перечислила в консолидированный бюджет РФ ...23.12.2021 Свердловская область в январе-ноябре нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ в 1,4 раза
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2021. Свердловская область в январе-ноябре 2021 года перечислила в консолидированный бюджет ...09.04.2021 Свердловская область в I квартале нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 16,1%
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Свердловская область в январе-марте 2021 года перечислила в консолидированный бюджет РФ ...19.01.2021 Свердловская область в прошлом году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 2,4%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. Свердловская область по итогам 2020 года перечислила в консолидированный бюджет РФ ...