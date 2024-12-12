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12.12.2024

Свердловская область в январе-ноябре нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 7,5%

Свердловская область в январе-ноябре 2024 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 733 млрд руб. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.

Поступления в федеральный бюджет увеличились на 7,3% и достигли 311,4 млрд руб.

«В консолидированный бюджет Свердловской области собрано 421,7 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 7,7%, или на 30,2 млрд руб., больше поступлений аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.
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