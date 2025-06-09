Свердловская область нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 14%

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. Свердловская область в январе-июле 2025 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 526,8 млрд руб. Это на 13,5%, или на 62,8 млрд руб., больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет выросли на 18,4%, или на 37,1 млрд руб. Основная доля доходов обеспечена перечислениями налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые в России (75,2%), налога на прибыль организаций (15%), а также налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ (4%).



В консолидированный бюджет Свердловской области собрано 291,4 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей. Это на 9,7%, или на 25,7 млрд руб., больше чем за аналогичный период прошлого года.