За январь-август из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. По итогам восьми месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд руб. Это на 30%, или на 115,3 млрд руб., больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 213,8 млрд руб. (+34,6%, или 55 млрд руб.). Основная доля доходов обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (79,5%), налога на прибыль организаций (8,6%) и налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ (8,9%).



В свою очередь, в консолидированный бюджет Свердловской области собрано 285,8 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 26,7%, или на 60,3 млрд руб. Основная доля доходов обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (44%) и налога на доходы физических лиц (36,7%).