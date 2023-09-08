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Вчера, 12:01

За январь-сентябрь из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 559,7 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 559,7 млрд руб. Это на 30,4%, или на 130,4 млрд руб., больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.

Поступления в федеральный бюджет составили 243,3 млрд руб. (+33,2%, или 60,6 млрд руб.). Основная доля доходов обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (79,9%), налога на прибыль организаций (8,7%) и налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ (9%).

В свою очередь, в консолидированный бюджет Свердловской области собрано 316,3 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 28,3%, или на 69,8 млрд руб. Основная доля доходов обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (44,3%) и налога на доходы физических лиц (37,6%).
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