За январь-сентябрь из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 559,7 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 559,7 млрд ...08.09.2023 За январь-август из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд рублей
По итогам восьми месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд ...08.09.2023 За январь-август из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. По итогам восьми месяцев 2023 года с территории Свердловской области в ...10.08.2023 За I полугодие из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 442,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. По итогам шести месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный ...23.05.2019 Свердловская область с начала года пополнила консолидированный бюджет РФ на 128 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. За январь-апрель 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...