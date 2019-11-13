За I полугодие из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 442,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. По итогам шести месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 442,2 млрд руб. Это на 30,6%, или на 103,6 млрд руб., больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 186,3 млрд руб. (+34,3%, или 47,6 млрд руб.). Основная доля доходов обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (79,7%), налога на прибыль организаций (8,3%) и налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ (8,5%).



В свою очередь, в консолидированный бюджет Свердловской области собрано 255,9 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 28%, или на 56 млрд руб. Основная доля доходов обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (44%) и налога на доходы физических лиц (35,4%).