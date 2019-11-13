За I полугодие из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 442,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. По итогам работы за 10 месяцев 2019 года с территории Свердловской области в ...11.06.2019 Свердловская область с начала года пополнила консолидированный бюджет РФ на 157 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. За январь-май 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...23.05.2019 Свердловская область с начала года пополнила консолидированный бюджет РФ на 128 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. За январь-апрель 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...12.09.2018 Более 40% доходов бюджета Свердловской области обеспечено за счет поступлений налога на прибыль организаций
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. За январь-август 2018 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...03.07.2015 За I полугодие 2015 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило более 124 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2015. За январь-июнь 2015 года в консолидированный бюджет РФ с территории Свердловской ...