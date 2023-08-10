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Сегодня, 12:01

За январь-август из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд рублей

По итогам восьми месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд руб. Это на 30%, или на 115,3 млрд руб., больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.

Поступления в федеральный бюджет составили 213,8 млрд руб. (+34,6%, или 55 млрд руб.). Основная доля доходов обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (79,5%), налога на прибыль организаций (8,6%) и налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ (8,9%).

В свою очередь, в консолидированный бюджет Свердловской области собрано 285,8 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 26,7%, или на 60,3 млрд руб. Основная доля доходов обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (44%) и налога на доходы физических лиц (36,7%).
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Сегодня, 12:01 За январь-август из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд рублей

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