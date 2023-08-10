За январь-август из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. По итогам восьми месяцев 2023 года с территории Свердловской области в ...10.08.2023 За I полугодие из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 442,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. По итогам шести месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный ...11.06.2019 Свердловская область с начала года пополнила консолидированный бюджет РФ на 157 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. За январь-май 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...23.05.2019 Свердловская область с начала года пополнила консолидированный бюджет РФ на 128 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. За январь-апрель 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...12.09.2018 Более 40% доходов бюджета Свердловской области обеспечено за счет поступлений налога на прибыль организаций
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. За январь-август 2018 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...